Настройте в Channel Whitelist список каналов YouTube и забудьте о низкокачественных видео
Сhannel Whitelist позволяет оградить ваших детей от потока некачественных видео с YouTube. Установите список каналов и все видео будут показываться только с них. Никаких больше вырвиглазных роликов под кричащую музыку!
Возможности
Контролируйте и фильтруйте контент!
Белый список каналов
Рекомендации будут показывать только видео с заданного списка каналов
Защита от изменений
Защитите список каналов паролем
Все виды контента
Добавляйте в список каналы, плейлисты и отдельные видео
Смотрите лучшее
Пусть дети смотрят то, что способствует их развитию, а не то, у чего самая яркая обертка